Romania-Ue: Tajani oggi in visita a Bucarest

Sono previsti incontri con il presidente della Romania Klaus Iohannis, la premier Viorica Dancila, il presidente del Senato Calin Popescu Tariceanu, e il presidente della Camera dei deputati Liviu Dragnea.

Sull'agenda aspetti d'interesse per il futuro dell'Ue e la buona gestione di una serie di dossier importanti, come il quadro finanziario pluriennuale, la Brexit e il futuro dell'Ue, l'evoluzione della politica di sicurezza, nel contesto in cui Bucarest si assumerà, per la prima volta, il primo gennaio del 2019, la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue.

Fonte: Agenzia Nova