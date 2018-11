Scoperto l'affresco con il rapporto sessuale tra Leda e il cigno-Zeus

L'immagine fu dipinto sul muro di una casa in via del Vesuvio.

L'affresco che rappresenta la regina della Sparta Leda e il re degli dei Zeus, trasformato in cigno, che la ingravida è stato ritrovato su un muro della camera da letto in una grande casa a Pompei. L'immagine rimaneva coperto da uno strato di cenere per circa 2mila anni e quindi è ben conservato. I colori sono vividi e ricchi di sfumature.

​Secondo l'archeologo Massimo Ossana in esclusiva all'agenzia Ansa, questo ritrovamento è "unico e eccezionale" è stato fatto "durante i lavori di riprofilatura dei fronti di scavo" effettuati nei quadri del Progetto per la risistemazione di Pompei. Lo scienziato aggiunge che che il riferimento al mito greco di Leda e il cigno era molto diffuso nella città antica.