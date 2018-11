Italia: stampa tedesca, banche e investitori nazionali necessari per sostenibilità debito

Lo scrive il settimanale tedesco "Der Spiegel", ricordando come i mercati siano preoccupati per la stabilità finanziaria dell'Italia, in quanto la legge di bilancio prevede l'ulteriore aumento di un disavanzo già al 130 per cento del Pil.

© Sputnik . Alessio Trovato ECONOMIA FOR DUMMIES - cap.1: Il bilancio italiano e la Commissione Europea

Il debito pubblico dell'Italia è in maggior parte detenuto dagli istituti di credito del paese e dagli investitori interni. In particolare, è la Banca d'Italia a possedere la quota più elevata del debito, pari a 380 miliardi di euro a giugno scorso. Il 40 per cento del disavanzo è invece detenuto dalle principali banche italiane come Unicredit o Intesa Sanpaolo. Sono quindi gli istituti di credito ad affrontare i rischi maggiori di un'eventuale crisi del debito in Italia, evidenza "Der Spiegel", notando come le banche abbiano già subito la svalutazione dei titoli pubblici italiani che hanno nel portafogli a causa del recente aumento dei premi al rischio.

In Italia, afferma Jan Mazza del centro studi Bruegel di Bruxelles, "banche e Stato hanno i medesimi interessi" alla stabilità del debito pubblico. È lo stesso centri studi Bruegel a ricordare che "due terzi dei titoli pubblici italiani sono posseduti da investitori interni", che Joerg Kraemer, capo economista della banca tedesca Commerzbank, definisce "un elemento stabilizzante". A ogni modo, avverte Mazza, "se gli investitori stranieri continuano a ritirarsi dall'Italia, si porrà l'interessante questione di vedere si gli italiani saranno disposti a finanziare il governo".

A tal riguardo, "Der Spiegel" ricorda che il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha già annunciato agevolazioni fiscali per i connazionali che investiranno in titoli di Stato italiani.

Fonte: Agenzia Nova