Italia-Russia, Vinogradov: pronti aiutare rinascita balletto Italia

"Siamo pronti ad aiutare l'Italia a riconquistare il balletto classico!".

Oleg Vinogradov, coreografo eccezionale e mito vivente del balletto, lo ha detto alla tavola rotonda "Il ruolo del balletto italiano nella formazione della tradizione classica russa dell'arte coreografica", che si è tenuta nell'ambito del VII Forum culturale internazionale di San Pietroburgo.

Durante la discussione sui legami secolari tra la Russia e l'Italia e l'influenza di coreografi e insegnanti italiani sulla formazione del balletto classico russo, Vinogradov ha attirato l'attenzione sul fatto che gli abitanti di Pietroburgo vivono nella città più italiana della Russia.

"San Pietroburgo ha molte influenze italiane, sia nell'architettura che nell'arte", ha detto, notando il grande amore degli italiani per la danza. "Sì, il culmine dello sviluppo del balletto classico ha avuto luogo a San Pietroburgo, ma i criteri e le tecniche principali sono inestricabilmente legati alla scuola e alla cultura italiana. Il pubblico ama il balletto classico".

© Sputnik . Vladimir Vyatkin Forum Cultura Pietroburgo, Italia protagonista a panel su balletto

Il coreografo ha ricordato come l'anno scorso "abbiamo fatto un tour in Italia, e questa primavera le master classes. Non dimenticherò mai come, dopo la premiere di "Romeo e Giulietta" al Teatro dell'Opera di Roma, il nostro autobus non potesse lasciare la piazza, poiché era circondato dal pubblico riconoscente".

Oggi in Italia — secondo il grande coreografo, compagno di studi di Rudolf Nureyev alla Vaganova Academy — ci sono tutte le possibilità per la rinascita del balletto classico — e gli insegnanti, e la richiesta del pubblico, e le condizioni.

"Da parte nostra, siamo anche pronti ad aiutare. Abbiamo meravigliosi coreografi". Inoltre, Vinogradov ha detto che la sua troupe si sta preparando per un tour in Italia, che si svolgerà da giugno a luglio 2019.

Fonte: Askanews