Gessica Notaro, condannato a 15 anni l’ex fidanzato che la sfregiò con l’acido

Giovedì la Corte d'Appello di Bologna ha condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni Edson Tavares per aver aggredito con l'acido, il 10 gennaio 2017, e perseguitato la showgirl riminese.

La 29enne, parzialmente sfigurata e con danni permanenti all'occhio sinistro, ha già subito diversi interventi chirurgici. Dal giorno dell'aggressione combatte in prima linea contro la violenza sulle donne.

Edson Tavares, 30 anni, originario di Capo Verde era stato condannato in primo grado a dieci anni, in abbreviato, per l'aggressione alla sua ex e a otto per stalking nei confronti della stessa donna.