Silvio Berlusconi rinviato a giudizio a Bari per il caso escort

La prima udienza si terrà a Bari il 4 febbraio 2019.

L'ipotesi accusatoria sostiene che Berlusconi avrebbe fornito a Gianpaolo Tarantini, per il tramite di Walter Lavitola, avvocati, un lavoro e centinaia di migliaia di euro in denaro, perché mentisse ai pm baresi che indagavano sulle escort portate nelle residenze estive dell'ex premier fra il 2008 e il 2009 Tarantini è stato arrestato il 30 agosto 2011 a Napoli. Durante le indagini, è stato stabilito che Berlusconi gli ha dato 500 mila euro tramite Lavitola, successivamente arrestato pure lui.

Lo stesso Berlusconi ha giustificato le sue azioni affermando di aver aiutato l'imprenditore in una situazione difficile. Tuttavia, gli investigatori non hanno creduto a tale versione e, come risultato, il tribunale di Napoli concluse che Berlusconi voleva mettere a tacere Tarantini con l'aiuto di Lavitola.