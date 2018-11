Il Festival "La Roma Russa": Sputnik Italia riceve una lettera di rigranzamento

Quest'anno il festival "La Roma Russa" si è tenuto dal 7 al 10 novembre a Roma nei quadri delle "Stagioni russe" in Italia.

© Foto : La Roma Russa La lettera di ringraziamento a Sputnik Italia dagli organizzatori del Festival "La Roma Russa"

© Sputnik . Marina Tantushyan Annunciati i vincitori del festival internazionale “La Roma Russa” 2018

Il festival è stato sostenuto da Ambasciata Russa in Italia, Assessorato alla crescita culturale della Roma Capitale, Unione libraria della Russia, Unione degli scrittori della Russia, Conservatorio statale intitolato a P.Tchaikovsky di Mosca, Istituto Italiano di Cultura a Mosca, Agenzie di stampa italiane: Askanews e Agenzia Nova, Agenzia di stampa russa: piattaforma online in lingua italiana Sputnik Italia, Azienda radiotelevisiva "Russia" (VGTRK), quotidiano russo "Rossijskaja gazeta", TASS, Associazioni culturali dell'Italia e dell'Europa.

Il Festival "La Roma Russa" si è tenuto per la prima volta a novembre 2017 a Roma presso il leggendario Palazzo Poli. Quasi 200 anni fa, proprio in questo Palazzo la principessa Zinaida Volkonskaya - la popolarista della cultura russa in Europa, ha condotto i primi «Saloni russi». Essi univano i grandi scrittori e artisti dell'epoca: P. Vyazemsky, V. Zhukovsky, N. Yazykov, I. Turgenev, K. Bryullov, A. Ivanov, Stendhal, Walter Scott, J F. Cooper. Nel 1837, presso i "Saloni russi" a Roma, Gogol per la prima volta ha recitato pubblicamente i primi capitoli delle "Anime morte".

Scopri di più: Festival "La Roma Russa", la cultura unisce l'Italia e la Russia

Scopri di più: Roma è russa. Il nuovo festival esalterà le culture dei due Paesi

Scopri di più: Italia-Russia: dal 7 al 9 novembre la seconda edizione del Festival "La Roma Russa"