Libia: premier Conte, “sostegno concreto a creazione forze di sicurezza regolari”

Lo ha detto oggi il primo ministro italiano Giuseppe Conte alla sessione plenaria ospitata oggi a Villa Igiea, nel capoluogo siciliano.

"Per quanto riguarda i temi della sicurezza e dell'economia, le riunioni a livello di alti funzionari di ieri hanno evidenziato in un clima costruttivo la sostanziale condivisione fra i principali attori libici e la Comunità internazionale delle sfide cui è confrontata la Libia e del percorso da compiere per affrontarle", ha detto il capo del governo italiano.

"In merito alla dimensione della sicurezza, riteniamo fondamentale cogliere questa occasione per sostenere il cessate il fuoco a Tripoli e facilitare le discussioni per l'attuazione dei nuovi assetti di sicurezza che abbiano come obiettivo il superamento del sistema basato sui gruppi armati. In questa sede la Comunità internazionale potrà anche esprimere un sostegno concreto alla creazione e al dispiegamento di forze di sicurezza regolari", ha spiegato il presidente del Consiglio.

Fonte: Agenzia Nova