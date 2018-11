Roma, sgombero al centro accoglienza migranti Baobab, bus portano via i clandestini

Due bus portano via i clandestini dal centro accoglienza migranti Baobab dove oggi mattina si sono presentate le forze di sicurezza per smantellare il presidio dove dormivano in strada circa 100 persone non ancora ricollocate dal Comune di Roma.

+++STANNO PARTENDO DUE BUS CON 60 PERSONE VERSO L'UFFICIO IMMIGRAZIONE DI VIA PATINI. ALTRI BUS ARRIVERANNO. CI SONO ALMENO ALTRE 70 PERSONE AL CAMPO. IL COMUNE PRESENTE SOLO CON LA SOS. NESSUNA SOLIZIONE ALTERNATIVA+++ pic.twitter.com/MIxpUOAon8 — Baobab Experience (@BaobabExp) 13 ноября 2018 г.