Libia, la conferenza stampa al vertice di Palermo

Attori regionali e player internazionali, tutti allo stesso tavolo per cercare di avviare un percorso verso la stabilizzazione della Libia.

In precedenza il comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar ha detto all'incontro con il capo del governo di consenso nazionale libico, Fayez Sarraj che non intende chiedere le sue dimissioni prima delle elezioni nel paese.

Il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha detto che la Russia è pronta a cooperare con la Libia, anche per lo sviluppo di progetti economici comuni.

"Siamo pronti a cooperare con i libici, siamo pronti a sviluppare progetti economici insieme. Il paese è ricco, il paese ha tradizioni e noi abbiamo contatti molto avanzati", ha detto Medvedev dopo la conferenza internazionale sulla Libia a Palermo, in Italia.

Medvedev ha aggiunto che questa cooperazione dipende dalla riconciliazione nazionale in Libia, e ha osservato che se le forze politiche del paese non riescono a trovare un accordo, tali conferenze continueranno, poiché "una via d'uscita deve ancora essere trovata".