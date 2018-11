Libia: premier Conte arrivato a Palermo per conferenza

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, è arrivato a Palermo dove inizia oggi la Conferenza per la Libia organizzata dall'Italia sotto l'egida delle Nazioni Unite.

L'obiettivo della conferenza, nelle intenzioni di Palazzo Chigi, è dare un contributo concreto al percorso di stabilizzazione del paese in pieno accordo con i principali attori politici libici, che avranno a Palermo un ruolo da protagonisti.

© REUTERS / Philippe Wojazer Vertice sulla Libia senza big

Conte accoglierà ufficialmente i capi delegazione alle 19 di oggi a Villa Igiea, storico albergo cinque stelle superiore arroccato tra il Porto dell'Acquasanta e il Monte Pellegrino. L'area è stata transennata in quanto "zona rossa" dove è possibile accedere solo tramite uno speciale lasciapassare. In serata, a partire delle ore 20, è prevista una cena di lavoro. Una seconda accoglienza dei capi delegazioni è prevista domani alle 9.40 sempre a Villa Igiea. Alle 10.55 di domani si svolgerà la consueta foto di famiglia, mentre la sessione plenaria di lavoro inizierà cinque minuti più tardi per concludersi intorno alle ore 13. A seguire si terrà la conferenza stampa del premier Conte che, secondo quanto si apprende, potrebbe vedere anche la presenza dell'invato Onu, Ghassan Salamé. Quest'ultimo si trova già nel capoluogo siciliano dove ha svolto diversi incontri preliminari. Il diplomatico libanese, inoltre, dovrebbe tenere un'altra conferenza stampa intorno alle 17 al Grand Hotel Piazza Borsa.

