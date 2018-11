Raggi: sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, commenta in un'intervista al "Messaggero" la sentenza di ieri che l'ha assolta dall'accusa di falso.

© Foto : Twitter - M5S Raggi assolta, Di Maio attacca i giornalisti: infimi sciacalli

"Sono stata assolta - dice la sindaca - perché i giudici hanno riconosciuto che ho sempre e soltanto lavorato per il bene della mia città. Siamo a metà mandato, raccogliamo i frutti del lavoro di questi due anni e mezzo".

Raggi spiega che "solo chi non fa, non sbaglia. Non è passato giorno in questi due anni e mezzo che non abbia dato tutta me stessa per la mia città. Ho capito che un buon amministratore deve armarsi di pazienza e caparbietà per superare ostacoli imprevisti. Darò ancora di più".

© AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE Assolta Virginia Raggi, e la sindaca piange in aula

E poi la sindaca sottolinea che "i cittadini di Roma mi chiedono soprattutto due cose: ambiente e trasporti. Per quanto riguarda i trasporti finalmente si intravedono i primi risultati. Abbiamo evitato che Atac scomparisse lasciando i romani a piedi e abbiamo avviato il rilancio con il concordato, lo stanziamento per l' acquisto di 600 autobus (i primi 227 arriveranno nei prossimi mesi) e il finanziamento di 425 milioni del ministero per le metro A e B. Arriveranno nuove preferenziali e ciclabili. Per quanto riguarda ambiente e rifiuti abbiamo avviato una rivoluzione, che richiede però pazienza".

Fonte: Askanews