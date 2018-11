Il vice premier e ministro del Lavoro dell'Italia Luigi Di Maio si è rivolto alla stampa locale chiedendo di smettere di confrontare i risultati e le scelte del governo di coalizione sostenuto dal suo Movimento Cinque Stelle" (M5S) e la Lega come una partita di calcio.

"Mi dispiace che una parte della stampa sia impegnata ogni giorno a dire chi ha vinto o chi ha perso sui singoli provvedimenti, come fosse un campionato. Ma non è un campionato, stiamo parlando se vince o non vince il Paese".

Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, in conferenza alla sede dell'Associazione stampa estera in Italia.