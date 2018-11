Vertice governo, fumata bianca sulla riforma prescrizione

"Abbiamo trovato un accordo, ma solo con tempi certi", ha detto il ministro Interni e vice premier Matteo Salvini concluso il vertice al Palazzo Chigi, scrive l'agenzia Ansa.

La prescrizione è stata introdotta con un emendamento proposto dalle 5 Stelle nel decreto legge anticorruzione ora al vaglio della Camera.

Il ministro Giustizia Alfonso Bonafede chiarisce:

"La prescrizione non cambia. Ma entrerà in vigore in modo posticipato, nell'ambito della riforma epocale della giustizia penale, l'anno prossimo".