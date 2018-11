Abruzzo amico della Russia, un premio per l'ambasciatore Razov

L'Associazione degli Italiani Amici della Russia propone l'Abruzzo come centro del dialogo tra Russia e Italia e vuole consegnare all'ambasciatore russo in Italia Sergej Razov il prestigioso premio "Tre Colli".

L'Associazione degli italiani amici della Russia, presieduta da Lorenzo Valloreja e impegnata in iniziative per l'approfondimento della conoscenza, il dialogo e l'amicizia, tra il popolo italiano e quello russo, insieme al comune abruzzese di Montesilvano ha deciso di conferire all'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, il premio "Tre Colli".

Il Premio Tre Colli, istituito nel 2014, viene assegnato a personaggi illustri appartenenti a paesi stranieri, con i quali il comune di Montesilvano vorrebbe avviare rapporti commerciali e culturali a favore dei propri cittadini.

"I cittadini del grande Paese di cui Lei è ambasciatore rappresentano quasi il 2% della popolazione di Montesilvano e fanno parte delle prime sei comunità di stranieri presenti nella mia Città. Un motivo in più per avvicinare Montesilvano alla Federazione Russa." scrive il sindaco Francesco Maragno nell'invito fatto avere all'ambasciatore russo.

In occasione della consegna del premio, i comuni di Città Sant'Angelo, Loreto Aprutino e Montesilvano, in collaborazione con l'Associazione degli italiani amici della Russia, organizzerano la 1° Giornata Regionale dell'Amicizia Italo/Russa. La data della cerimonia non è ancora stata fissata.