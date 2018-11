I capolavori della principale pinacoteca russa saranno esposti in Vaticano

L'esposizione in Vaticano diventerà un adeguato gesto di risposta per la Santa sede dopo che nel 2016-2017 alla galleria Tretjakov a Mosca è stata allestita la mostra Roma Aeterna. I capolavori della Pinacoteca Vaticana".

Il 19 novembre del 2018 ai Musei Vaticani apre l'esposizione "Percorso russo. Da Dionisij a Malevich" composta interamente da grandi capolavori della Galleria Tretjakov (Mosca). Il 6 novembre, due settimane prima, alla sede dell'agenzia Rossiya Segodnya e dell'agenzia Sputnik si è tenuta una grande conferenza stampa dedicata a questo evento.

© Sputnik . Alexander Natruskin Zelfira Tregulova, direttrice della Galleria Tretjakov

L'incontro ha visto la partecipazione dei direttori di entrambi i musei coinvolti — Zelfira Tregulova (Galleria Tretjakov) e Barbara Jatta (Musei Vaticani) — nonché dell'ambasciatore d'Italia a Mosca Pasquale Terracciano e del nunzio apostolico della Santa Sede nella Federazione Russa e in Uzbekistan Celestino Migliore.

Questa esposizione in Vaticano diventerà un adeguato gesto di risposta per la Santa sede dopo che nel 2016-2017 alla galleria Tretjakov a Mosca è stata allestita la mostra Roma Aeterna. I capolavori della Pinacoteca Vaticana".

Era la prima volta che tanti (42 in totale) capolavori della collezione permanente dei Musei Vaticani avevano lasciato la Santa Sede. In tre mesi l'esposizione è stata visitata da circa 200mila persone tra cui anche il presidente Vladimir Putin. I primi biglietti sono stati interamente venduti in una mezz'ora, dice la direttrice Zelfira Tregulova, e i prezzi sul mercato nero superavano quelli stabiliti dalla galleria di 25 volte.

Anche per la galleria Tretjakov è il primo evento di questo tipo e di questa scala. Per la prima volta dalla pinacoteca all'estero sono partiti 54 quadri tra cui 47 rientrano nella collezione della galleria moscovita e 40 fanno parte della sua collezione permanente. Le opere del "Percorso russo" saranno esposte nel Braccio di Carlo Magno dei Musei Vaticani specialmente adibito al prossimo evento.

© Sputnik . Alexander Natruskin L'ambasciatore d'Italia in Russia Pasquale Terracciano

La sicurezza è garantita

Rispondendo alla domanda del corrispondente di Sputnik Italia riguardo la sicurezza dei quadri, la direttrice Barbara Jatta ci ha assicurato che la loro sicurezza sarà garantita dai due corpi di sicurezza interni della Città del Vaticano che difendono anche il Papa. Se il Papa Francesco è al sicuro, scherza la direttrice, saranno al sicuro anche i quadri. Direttrice Zelfira Tregulova ha messo in rilievo che tutti i quadri saranno piazzati in box speciali per garantire al meglio la sicurezza delle tele.