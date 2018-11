Una partita di golf nelle buche stradali, campo migliore di Napoli non c'è. Per questo motivo Augusto De Luca ha deciso di radunare un gran numero di partenopei in Piazza del Plebiscito. Lo scopo? Trasformare la piazza in un vasto "green".

L'idea provocatoria è stata rilanciata sulla scorta di un precedente filmato diffuso su youtube in cui Augusto De Luca gioca a golf, impugna il ferro, colpisce la pallina e la spedisce in una delle voragini delle strade cittadine su ognuno delle quali è piazzata una bandierina; il "campo" naturalmente è la carreggiata. La pubblicità virale dell'evento è stata lanciata con dei messaggi partiti da più account di facebook ed il messaggio ha raggiunto più di 10.000 persone, la risposta in rete è stata eccezionale e ha suscitato molta curiosità.

De Luca ha ricevuto perfino richieste di esportare l'iniziativa in altre città. Questa è una denuncia sotto forma di provocazione, si gioca non per divertirsi ma per ricordare e denunciare, con molto entusiasmo, molta curiosità e la sensazione di partecipare ad una provocazione nel solco della street art.

Golf nelle buche stradali a Napoli per denunciare il degrado della città © Foto : fornita da Augusto De Luca

De Luca e alcuni collaboratori hanno montato al centro di questa monumentale piazza un quadrato con bandierine e start. Hanno giocato adulti, bambini e anziani mentre De Luca video-riprendeva tutto. Tutti erano d' accordo sulla giusta motivazione di questa inusuale performance.

De Luca prima di andare via ha detto: "sono sicuro che gli automobilisti, ad ogni buca si ricorderanno della mia provocazione". "Ho invitato più persone a partecipare ad una surreale partita di golf in Piazza del Plebiscito. Resterà comunque la mia denuncia di un degrado senza precedenti. Gli incidenti, le auto e le moto distrutte, le vittime, causate dalle buche stradali, l'immagine complessiva di una città "groviera", rendono Napoli impraticabile per chi ci vive e per chi vorrebbe visitarla. Una provocazione dunque la mia, una provocazione ironica che serve a far pensare. L'ironia arriva prima e non è violenta… Si gioca quindi, non per distrarsi, ma per ricordare e denunciare".