La “Soyuzmultfilm” registra il tutto esaurito per la festa dell’animazione in Italia

Inoltre, ad attendere gli ospiti della Casa del Cinema, sito nel parco di Villa Borghese, vi era una mostra dedicata alla nascita della serie "Nu, pogodi!" che nel 2019 festeggerà 50 anni. Si tratta di un film che gode da anni di popolarità in tutto il mondo, Italia compresa.



"In questi due giorni di proiezioni da parte del "Soyuzmultfilm", che si tenevano ogni ora nell'arco della giornata, si è contato un numero di 800 spettatori — ha raccontato il direttore PR dello studio cinematografico Anna Usačeva, — particolarmente apprezzati sono stati gli angoli foto con i personaggi delle celebri pellicole "Nu, pogodi!", "Winnie Pooh", "I musicanti di Brema" e le masterclass di modellatura e di disegno per gli ospiti più piccoli del festival". Anna Usačeva ha aggiunto che gli italiani hanno potuto guardare, oltre ai classici, anche pluripremiati cortometraggi a Festival internazionali del cinema: "Moroška" (della regista Polina Minčenok), "Pyk-pyk-pyk" (del regista Dmitrij Vysockij), "I due tram" (della regista Svetlana Adrianova) etc.

L'evento conclusivo della festa dell'animazione è stata la presentazione della pellicola "Hoffmaniade" basata sui diari personali e sulle favole di Erst Hoffmann con personaggi realizzati sul modello degli schizzi del pittore Michail Šemjakin. Il film è stato presentato dallo stesso regista Stanislav Sokolov.

"Sono veramente felice di presentare "Hoffmaniade" proprio in Italia, la patria di grandi maestri del cinema mondiale come Federico Fellini", — ha detto Stanislav Sokolov.

Stando alle parole degli organizzatori della presentazione gli spettatori hanno accolto la pellicola con entusiasmo. A suscitare l'interesse dei tanti visitatori è stata anche la mostra di bambole uniche, realizzate a mano appositamente per le riprese dell' "Hoffmaniade".