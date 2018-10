Gli italiani non si arrendono nemmeno di fronte al maltempo

​Gli utenti di Twitter hanno colto l'occasione per fare dell'humor al riguardo con hashtag #maltempo #vento #allertameteo e così via. Il popolo non perde il senso dell'umorismo neanche in questi momenti. Diamo un'occhiata ai post piu divertenti.

Il tempo non ti può vietare di fare il ganzo.

​

Giornalista sportivo Fabrizio Biasin lo vede come il piano per mantenere la tradizione della sfida tra Lazio e Inter. La partita però non è stata rinviata.

​

Gli studenti non perdono l'occasione di scherzare su questo argomento. Luca Zaia salva gli sudenti!

​

Dopo l'ora legale il gioco di parole ci voleva proprio.

Ma perchè la chiamano ora solare se il sole praticamente non si vede più? #maltempo — Il Serpe loco™ (@sempreciro) 28 октября 2018 г.

​

Speriamo stiano bene anche gli animali.

​

La famosa citazione del film Frankenstein Junior.

​

Gli stakhanovisti che si lamentano.

Il vento ha portato via anche le mie ore di lavoro. #maltempo — Antonio De Marco (@antondemarc) 29 октября 2018 г.

​

C'è qualcuno onnipotente in questo paese.

Oooh chi cavolo continua a toccare l’interruttore della luce a Milano? #maltempo — B 🕷 Official (@shalafiea) 29 октября 2018 г.

​

Pretesto perfetto per non farsi vedere dalla gente.