Moavero: Africa grande opportunità, c’è domanda di Italia

"Il Continente africano è in piena crescita economica, con una media del 5% e in grande espansione demografica, è ricco di risorse e bisognoso di investimenti. L'Africa è una grande opportunità per l'Italia e in Africa c'è grande richiesta di Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi a Sky Tg24 tirando le conclusioni della Conferenza Italia-Africa.

"Il fatto che siano venuti tutti gli stati dimostra come il nostro Paese sia interessante come partner industriale, politico e di investimenti — ha aggiunto — Dobbiamo entrare in un'ottica di dialogo paritario e lavorare per investimenti produttivi che migliorino le condizioni di vita e permettano alle popolazioni di trovare opportunità nel loro Paese e non essere costretti a partire, riducendo così i flussi migratori".

Fonte: Askanews