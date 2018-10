In Italia scomparso laghetto alpino caro al poeta Giosuè Carducci

Per il caldo record in Italia il Lago Azzurro della Valtellina è completamente scomparso, riporta il portale GreenMe.

Il laghetto si trova nella provincia di Sondrio a 1853 metri di quota. La scomparsa del laghetto è stata immortalata da Marco Pugliese, arrivato sul posto per scattare qualche foto.

"Se QUALCUNO ancora non lo stesse facendo, forse sarebbe il caso di iniziare a pensare di non sprecare l'ACQUA. Ieri sono rimasto male nel vedere lo stato del Lago Azzurro", ha postato su Facebook lo stesso Pugliese.

La pubblicazione ricorda che nel 2005 e nel 2006 il laghetto si era prosciugato per la siccità. Si riteneva che fosse scomparso per sempre. Ma nell'estate del 2007, dopo il riempimento artificiale, il lago ha iniziato nuovamente a rifornirsi d'acqua in modo naturale.

Il Lago Azzurro è diventato famoso grazie al poeta e scrittore italiano Giusuè Carducci, che gli aveva dedicato una poesia.