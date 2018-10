Forum Eurasiatico, Fallico: su sanzioni passare da parole ai fatti in Consiglio Europeo

"Dobbiamo intraprendere ogni azione possibile per abolire le sanzioni in Europa. Ci attendiamo che il Governo italiano nel Consiglio Europeo del 13-14 dicembre sia capace di far pesare il suo voto contro le sanzioni. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti”.

"Il Vecchio Continente non accenna a perseguire una strategia geopolitica internazionale autonoma per affermare i propri interessi economici, che non coincidono automaticamente con quegli degli Stati Uniti. Da tre anni in Europa e in Italia abbiamo registrato con favore il pronunciamento di vari Governi, tra i quali quello italiano contro le sanzioni americane ed europee nei confronti della Russia. Ma purtroppo esse periodicamente e automaticamente sono state sino a oggi rinnovate".

Lo ha detto oggi a Verona, in apertura dell'XI Forum economico eurasiatico, Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, nonché ideatore del Forum.

"Oggi più che mai — ha aggiunto — dobbiamo intraprendere ogni azione possibile per abolire le sanzioni in Europa. Ci attendiamo che il Governo italiano nel Consiglio Europeo del 13-14 dicembre sia capace di far condividere agli altri Paesi il suo atteggiamento antisanzionatorio o in alternativa faccia pesare il suo voto negativo/contro le sanzioni. Dobbiamo passare urgentemente dalle parole ai fatti".

In merito alla 2 giorni di Forum veronese, che conta 1.100 imprese in rappresentanza di quasi il 90% dell'interscambio complessivo con Mosca, per Fallico "Ha l'ambizione di essere la piattaforma per tutta la Grande Eurasia, auspicando l'interazione economica tra l'Unione Europea e l'Unione Eurasiatica (Ueea), che ha raggiunto un raccordo organico con il progetto One Belt, One Road sostenuto dalla Repubblica Popolare Cinese. Da ciò — ha aggiunto — si possono aprire altri orizzonti con i Paesi che sono interessati a costruire zone di libero scambio con l'Unione Eurasiatica: Cina, India, Corea del Sud, Giappone, Sud-Est Asiatico, Medio Oriente, Africa del Nord. Si tratta di creare a lungo termine un enorme mercato governato da regole non certamente uniche, ma profondamente compatibili. Sarebbe un vero peccato — ha concluso Fallico — se l'Unione Europea e l'Italia si trovassero fuori da questo contesto".

L'XI Forum Economico Eurasiatico di Verona è organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in partnership con Intesa Sanpaolo; Rosneft; Gazprombank; Credit Bank of Moscow; Region — Group of Companies; Visa Handling Services; in collaborazione con Banca Intesa Russia; Pirelli; Coeclerici; Assicurazioni Generali Italia; Accenture; S7 Profi e con il supporto di AEB — Association of European Business; ITTN — International Technology Transfer Network.