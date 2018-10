"Eurodeputati Pd finanziati da Soros": bufera sul presidente della Rai Foa

Lo riportano i media italiani con riferimento ad un'intervista del nuovo presidente della Rai al giornale israeliano Haaretz. Foa ha sostenuto questa tesi riferendosi ad un rapporto.

Il portavoce del Partito Democratico Roberto Cuillo smentisce categoricamente le accuse e ritiene che Foa si riferisca ad un rapporto di una società di consulenza che aveva redatto una lista di eurodeputati con posizioni ritenute vicine al magnate americano.

Secondo Foa gli attacchi contro Soros, oggetto di critiche anche da parte del presidente americano Donald Trump e dal premier ungherese Viktor Orban, non possono essere considerati antisemiti perché si basano esclusivamente sulle sue azioni.

"Se fosse attaccato in quanto ebreo sarebbe antisemitismo, ma non è quello che accade e ritengo sia offensivo usare l’antisemitismo come alibi per soffocare questo dibattito", ha dichiarato testualmente Foa al giornale israeliano.

Non è mancata la reazione degli eurodeputati del Pd, che hanno accusato Foa di diffamazione ed hanno paventato querele in sede civile e penale.

A sua volta il presidente della Rai ha reagito alle polemiche:

"Leggo dalle agenzie di nuove polemiche. Chi mi accusa di razzismo e di xenofobia forse farebbe meglio a leggere tutto il testo della lunga conversazione che ho avuto con Haaretz", ha ribattuto Foa su Facebook. "Nell’intervista ho dichiarato esattamente l’opposto ed ho preso nettamente le distanze da ogni forma di razzismo e di estremismo. Sono dunque accuse strumentali il cui intento politico è evidente".

"Quanto alla vicinanza di alcuni esponenti politici italiani alla Open Society di Soros non sono io a dirlo ma la stessa Open Society in un suo rapporto interno che, chi vuole, può leggere qui (link riportato dallo stesso Foa) e su tutto ciò non ho nulla da aggiungere", ha aggiunto Foa.