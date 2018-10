Dopo 100 anni ritrovati a Roma i murali Bal Tic Tac di Balla

Un'importante scoperta è stata fatta nel corso dei lavori di restauro che la Banca d'Italia realizzava in un locale futurista in via Milano per organizzare il Museo della Moneta.

"Un eccezionale ritrovamento: circa 80 metri quadrati di pitture murali originali sono riemersi — dopo quasi un secolo — sulle pareti e sul soffitto del piano terra di via Milano 24, nell'edificio che agli inizi degli anni Venti ospitò il primo cabaret futurista, il Bal Tic Tac, la cui decorazione e il cui arredamento furono realizzati da Giacomo Balla", si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito della banca.

I dipinti realizzati a tempera coprono una delle pareti e quasi tutto il soffitto della sala romana più di moda degli anni '20 del Novecento. I murali si consideravano perduti visto che l'edificio era già stato restaurato alcune volte. Tuttavia, i dipinti del piano terra si sono parzialmente conservati dietro tinteggiature, carta da parati e controsoffitti.

#bankitalia dopo quasi un secolo scoperti 80mq di pitture murali originali del “Bal Tic Tac” il primo cabaret #futurista a Roma la cui decorazione fu affidata a Giacomo Balla. Oggi la presentazione in conferenza stampa pic.twitter.com/ULA8sQSedh — Ufficio Stampa della Banca d'Italia (@UfficioStampaBI) 19 октября 2018 г.

