Sicilia: strade come fiumi e persone sui tetti

Violentissima ondata di maltempo in Sicilia. Le province più colpite sono quelle di Siracusa, Catania e Messina con strade statali trasformate in fiumi in piena, e case invase dalle acque e dal fango. I territori di Francofonte, Lentini e la zona di Sigonella sono quelli in cui le precipitazioni sono state più forti. Altri centri colpiti dal nubifragio sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira (Enna) dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Per trovare riparo, alcuni sono saliti sui tetti delle abitazioni. In molti comuni le scuole sono rimaste chiuse.

Numerose auto sono state travolte e portate via dalla corrente, altre bloccate con persone dentro e poi soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari. Alcune sono state già soccorse da due elicotteri dei vigili del fuoco e da uno della marina militare. Non ci sono state vittime.

Fonte: Askanews