Azerbaigian-Italia: Aliyev riceve Casellati, confermato sviluppo relazioni bilaterali

"L'Italia è il nostro primo partner commerciale nella sfera economica", ha detto il capo dello Stato azerbaigiano, sottolineando che molte aziende italiane stanno realizzando vari progetti nel paese caucasico. Il presidente Aliyev ha affermato che l'Azerbaigian e l'Italia cooperano nel campo dell'energia e che i rapporti nella sfera culturale stanno ottenendo grandi risultati.

Il capo dello Stato ha sottolineato l'importanza delle relazioni interparlamentari per lo sviluppo globale delle relazioni bilaterali, rilevando che questa cooperazione è stata attuata con successo sia in formato bilaterale che in organizzazioni internazionali. Aliyev ha rimarcato il ruolo della Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico adottata dai due paesi come elemento che ha portato a un rafforzamento delle relazioni. Il presidente azerbaigiano ha inoltre espresso fiducia sul fatto che la visita della delegazione guidata dalla presidente Casellati contribuirà all'ulteriore sviluppo della partnership strategica.

La presidente del Senato ha espresso gratitudine per l'ospitalità: "Sappiamo che l'Azerbaigian è molto ricco di tradizione e cultura. La mia visita è certamente una conferma delle relazioni amichevoli tra i due Paesi".

Riferendosi all'importanza delle visite ad alto livello tra i due paesi nello sviluppo delle relazioni bilaterali, Casellati ha espresso la speranza che la sua visita possa contribuire allo sviluppo dei rapporti. Rilevando la grande somiglianza tra i due paesi e i rispettivi popoli, la presidente del Senato ha affermato che "la coesistenza pacifica di persone di diverse nazionalità in Azerbaigian mostra che anche l'Azerbaigian e l'Italia possono cooperare con successo in questo campo". Le parti si sono inoltre scambiate delle opinioni sulle prospettive di cooperazione nei settori dell'industria, dell'energia, petrolchimico, della cultura, delle infrastrutture, dell'agricoltura e dell'ecologia.

Fonte: Agenzia Nova