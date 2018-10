Gendarmi lasciano migranti sul territorio italiano, il Viminale accusa Parigi

Sono in attesa di sviluppi: non voglio credere che la Francia di #Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia.

Invito il collega Moavero a chiedere chiarimenti all’ambasciatore.

