Etiopia-Italia: Conte inizia visita ad Addis Abeba, previsto incontro con omologo Ahmed

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, inizia oggi la sua visita in Etiopia e in Eritrea, la prima nel continente africano da quando ha assunto l’incarico.

Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, ad Addis Abeba Conte avrà nel pomeriggio un incontro bilaterale con il primo ministro etiope Abiy Ahmed, al termine del quale è previsto un punto stampa congiunto presso la residenza del primo ministro. A seguire Conte avrà un incontro il vicepresidente della Commissione dell'Unione africana (Ua), Kwesi Quartey, presso la sede dell'Ua, per poi incontrare la comunità italiana presso la residenza dell'ambasciatore Arturo Luzzi. In serata è infine prevista la partecipazione alla cena ufficiale offerta dal primo ministro Ahmed. Nella giornata di domani è prevista la visita del presidente del Consiglio al progetto "Ethio-International Footwear Cluster Cooperative Society Ltd", attivo nel settore calzaturiero e del pellame, finanziato dalla Cooperazione italiana allo sviluppo. La visita di Conte in Etiopia si concluderà con la visita allo stabilimento Iveco/Amce di Addis Abeba.

La visita del presidente del Consiglio nella regione proseguirà domani con la tappa in Eritrea dove, stando a quanto riporta la stampa locale, conferirà con il presidente Isaias Afewerki. Al centro dei colloqui con entrambi i leader ci saranno la questione migratoria e la cooperazione allo sviluppo. La missione di Conte giunge a pochi mesi dalla firma della storica dichiarazione di pace fra Etiopia ed Eritrea, avvenuta ad Asmara lo scorso 9 luglio. La dichiarazione prevede cinque "pilastri": la fine dello stato di guerra fra i due paesi; la ripresa della cooperazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza; la ripresa delle relazioni commerciali, economiche e diplomatiche; l'attuazione dell'accordo di Algeri sui confini; il reciproco impegno a lavorare per la pace regionale.

Nei due paesi l'Italia esercita un ruolo di primo piano in diversi settori fra cui quello dell'istruzione, come dimostra la presenza di due grandi scuole italiane statali ad Addis Abeba e ad Asmara, e della cooperazione allo sviluppo: nel biennio 2017-2018 l'Italia ha donato oltre 81 milioni di euro per interventi di sviluppo e umanitari in Etiopia, Somalia ed Eritrea, e ha erogato crediti di aiuto all'Etiopia pari a 47 milioni di euro. L'ultimo presidente del Consiglio a recarsi nel Corno d'Africa è stato Matteo Renzi nel luglio 2015, quando partecipò alla terza Conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, ad Addis Abeba.

Fonte: Agenzia Nova