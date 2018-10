Moavero Milanesi incontrerà oggi Lavrov a Mosca

Il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi incontrerà oggi a Mosca il suo omologo russo Sergey Lavrov per discutere la situazione in Siria, Libia e Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova.

"Durante l'incontro i due ministri degli esteri prenderanno in considerazione lo stato e le prospettive delle relazioni bilaterali in campo politico, economico, finanziario, culturale e umanitario. I ministri discuteranno anche temi chiave dell'agenda internazionale, compresa la situazione in Siria, Libia, il conflitto ucraino, la cooperazione all'interno dell'OSCE, tenendo conto della presidenza italiana dell'organizzazione per quest'anno", ha detto la Zakharova in conferenza stampa.

Questa è la prima visita in Russia per il ministro degli esteri italiano dalla formazione del nuovo governo.