Caso Diciotti, premier Conte alza la voce contro la UE

L'Italia potrebbe non sostenere il bilancio dell'Unione Europea per i prossimi anni a seguito del fallito tentativo di stabilire nuove regole nell'ambito della politica migratoria, in particolare per la distribuzione dei migranti che sono stati salvati dalla nave "Diciotti" della Guardia Costiera italiana nel Mediterraneo.

Lo ha dichiarato il premier italiano Giuseppe Conte.

Questa notte nel porto di Catania sono tutti sbarcati i migranti a bordo della nave Diciotti.

Il capo del governo italiano ha nuovamente e aspramente criticato la posizione sull'immigrazione della UE.

"Il vertice sull'immigrazione svoltosi a Bruxelles si è concluso senza risultati: non è una sconfitta dell'Italia, come alcuni hanno superficialmente scritto, ma una sconfitta dell'Europa," — ha sottolineato Conte.

Ha sottolineato che lo "spirito di solidarietà", che permea i documenti di base della UE, è stato violato.

"Ieri ho scritto che trarremo le conseguenze, vi spiegherò meglio: stiamo lavorando per limitare il coinvolgimento dell'Italia al programma finanziario europeo di lungo termine. In queste condizioni l'Italia non ritiene possibile aderire al bilancio, alla luce di una politica così incoerente sul piano sociale", ha affermato Conte.

Giovedì il leader del "Movimento 5 Stelle", vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio aveva minacciato di bloccare il pagamento dei contributi al bilancio dell'Unione Europea se Bruxelles non avesse preso decisioni concrete rispetto alla situazione con la nave Diciotti. La sua posizione aveva ottenuto il gradimento del leader della "Lega", vice premier e ministro dell'Interno Salvini, che aveva osservato in merito che "è giunto il momento di tagliare i finanziamenti per le strutture inutili".