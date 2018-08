Social per Genova, il municipio di Tel Aviv illuminato con la bandiera italiana

Solidarietà all'Italia per la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova: il municipio di Tel Aviv illuminato con i colori della bandiera italiana.

​Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ed è comune l'elogio nei confronti dei soccorritori:

​Come successo già in occasione di altre tragedie di questa portata, sui social network si diffondono rapidamente immagini di cordoglio: in questo caso con la scritta "Genova" vicino al profilo di un ponte che ricorda quella del ponte di Brooklyn, com'era soprannominato dai genovesi il ponte Morandi:

La squadra del Genoa ha annullato l'allenamento odierno e sul proprio profilo Instagram ha rilanciato la Lanterna, simbolo del capoluogo ligure, con la scritta "Genova nel Cuore"

Mentre il bilancio delle vittime, destinato a salire, è ancora incerto: una delle immagini simbolo della tragedia è quella del camion verde fermo prima del baratro

Ci sono attimi in cui la differenza tra la vita e la morte è una questione di centimetri, di decimi di secondo. Direi che l'uomo alla guida del camion, in questo momento, lo sa meglio di chiunque altro. È un'immagine che mette letteralmente i brividi #Genova pic.twitter.com/xNlhCdQLhR — Leonardo Centomo (@leonardocentomo) 14 августа 2018 г.

Alle ore 11:30 circa di martedì 14 agosto è crollata una parte del ponte Morandi, viadotto dell'autostrada A-10 a Genova. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso: il bilancio delle vittime supera le 20 unità, mentre più di 400 persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni per effettuare le verifiche statiche. Clicca qui per seguire la diretta