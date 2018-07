Vicenda Ahed Tamimi, Israele espelle 2 artisti italiani

Le autorità israeliane hanno espulso due artisti italiani che hanno disegnato un ritratto di una ragazza palestinese su un muro di separazione vicino alla città di Betlemme, è quanto riferisce il servizio stampa della polizia israeliana. Sabato gli artisti sono stati arrestati in Cisgiordania in Israele. "A seguito dell'indagine condotta dalla polizia di frontiera, il caso degli italiani è stato trasferito all'autorità per la migrazione, dove è stata presa la decisione di annullare il loro permesso di soggiorno in Israele e di concedere loro 72 ore per lasciare il Paese ", è detto dal servizio stampa. Gli italiani hanno dipinto un gigantesco murale dell'adolescente palestinese Ahed Tamimi, che ha trascorso otto mesi di detenzione dopo aver schiaffeggiato un soldato israeliano ed è stata rilasciata domenica.



Israele considera la barriera di separazione della West Bank di circa 440 miglia come una misura anti-terrorismo, mentre i palestinesi lo considerano un muro. Israele e Palestina sono in lotta per il controllo della Cisgiordania, e l'esatto status del territorio è al centro del conflitto decennale israelo-palestinese. Parte di Gerusalemme, rivendicata come capitale da entrambe le nazioni, si trova in Cisgiordania.