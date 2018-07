Vertice Italia-USA, il premier Conte a Washington

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro italiano Giuseppe Conte terranno una riunione bilaterale a Washington, Dc, per approfondire la cooperazione tra i due paesi. Trump ospiterà Conte alla Casa Bianca dove i due leader avranno una conversazione privata seguita da un incontro bilaterale allargato. Intanto il premier italiano è arrivato a Washington. "Insieme, gli Stati Uniti e l'Italia cercheranno di approfondire la cooperazione nell'affrontare i conflitti globali e promuovere la prosperità economica su entrambe le sponde dell'Atlantico", ha affermato la Casa Bianca. La Casa Bianca ha sottolineato che gli Stati Uniti considerano l'Italia un alleato importante all'interno dell'alleanza militare della Nato, un partner principale in Afghanistan e in Iraq, e una Nazione che è la chiave per la stabilità nella regione mediterranea.

La visita arriva durante le tensioni commerciali tra Ue e Usa che ci sono state dopo la decisione di Trump di imporre tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio. L'Unione europea ha cercato di essere esclusa dalle restrizioni commerciali ma, quando Washington ha rifiutato di farlo, ha introdotto le proprie sui imposte sui beni provenienti dagli Stati Uniti. Mercoledì scorso, Trump e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker hanno raggiunto diversi accordi volti a prevenire la controversia commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. In particolare, hanno concordato di lavorare per eliminare tutte le tariffe doganali e le barriere non tariffarie nel commercio e rafforzare la cooperazione energetica strategica, che prevede l'aumento dell'offerta di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti verso l'Europa. Trump e Juncker hanno anche accettato di lavorare per riformare l'Organizzazione mondiale del commercio.