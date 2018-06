Italia: governo vieta ai soccorritori di aiutare navi con rifugiati

Domenica il governo italiano ha vietato alle navi di soccorso di fornire assistenza alle navi rifugiate, nonostante i segnali di pericolo, scrive The Independent.

Secondo le autorità italiane, le navi con i rifugiati nel Mar Mediterraneo, diretti verso l'Europa, inviano segnali di soccorso dalle acque territoriali libiche, e dunque il loro soccorso è un obbligo della Libia.

In precedenza, l'Italia ha vietato alle navi di soccorso con i rifugiati di ormeggiare nei porti italiani, che hanno portato alcune navi a navigare verso la costa della Spagna. Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha affermato che i rifugiati non entreranno più nel paese attraverso il mare.

Inoltre, Roma ha minacciato di smettere di pagare contributi all'UE, a meno che non riveda il modo in cui i rifugiati sono distribuiti in tutto il continente.