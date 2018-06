Difesa, la NATO schiererà i suoi droni di sorveglianza in Sicilia

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto che la Sicilia ospiterà i droni di sorveglianza dell'Alleanza per rafforzare la capacità di rispondere alle minacce.

Domenica scorsa, Stoltenberg ha iniziato la sua visita di due giorni a Roma e ha incontrato il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi. All'inizio della giornata, il capo della NATO ha tenuto colloqui con il primo ministro italiano Giuseppe Conte.

"L'Italia ospiterà anche i droni di sorveglianza all'avanguardia dell'Alleanza in Sicilia, che ci aiuteranno a monitorare e rispondere alle sfide emergenti", ha dichiarato il servizio stampa di Stoltenberg dopo il suo incontro con Conte.

Il segretario generale ha anche discusso con il premier sui preparativi per il vertice NATO di luglio e ha elogiato il contributo dell'Italia alle operazioni dell'alleanza e alla sicurezza condivisa. L'Italia partecipa alle missioni della NATO in Afghanistan e ha schierato le sue truppe in Kosovo, Montenegro e Lettonia come parte dei gruppi tattici della NATO.