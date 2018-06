Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni al neo primo ministro italiano Giuseppe Conte approfittandone anche per porgergli gli auguri per la festa della Repubblica. Lo riferiscono i media russi.

"Le relazioni tra la Russia e l'Italia sulla base delle buone tradizioni di amicizia e di rispetto reciproco. Spero che come capo del governo promuoverà lo sviluppo costruttivo della cooperazione tra Russia e Italia in vari campi, nonché un'interazione efficace per risolvere i principali problemi regionali e internazionali", si legge nel telegramma.