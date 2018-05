Russia, riunione tra Pankin e Terracciano

Il vice ministro degli Esteri russo Alexander Pankin e l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano hanno discusso di sviluppo economico e di cooperazione. Lo ha reso noto il ministero Esteri della Russia.

"Durante la conversazione, le parti si sono scambiate opinioni su una serie di questioni di attualità relative allo sviluppo economico e alla cooperazione" si legge in una nota.

Pankin e Terracciano hanno sottolineato l'importanza di mantenere ulteriormente la cooperazione italo-russa sia in formato bilaterale sia su piattaforme multilaterali per contribuire a risolvere le situazioni di crisi in varie regioni del mondo e assicurare stabilità nel commercio internazionale e nella cooperazione economica.