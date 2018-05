Die Welt: con gli “amici della Russia” al potere Putin trionfa pure in Italia

La pubblicazione afferma che il programma del nuovo governo italiano già mette a seria prova i nervi dei politici a Bruxelles, in quanto conterrebbe dichiarazioni economiche che minano le fondamenta stesse dell'Unione europea. Ma la cosa più importante, secondo l'autore, è l'intenzione di costruire stretti rapporti con la Russia.

Da questo punto di vista, con gli "amici della Russia" al potere, Putin ha trionfato pure in Italia — sottolinea la pubblicazione.

Per quanto riguarda la parte di politica estera del programma del nuovo governo, i "populisti" italiani definiscono la Russia non "una minaccia, ma un partner commerciale ed economico", continua la pubblicazione. Chiedono "la revoca immediata delle sanzioni" e "il riconoscimento alla Russia dello status di partner strategico nel risolvere le crisi regionali" in Siria, Libia e Yemen.

L'Italia ha a lungo mantenuto relazioni relativamente strette con la Russia, ricorda l'autore. L'ex primo ministro Silvio Berlusconi è amico del presidente russo Vladimir Putin. E i democratici che hanno governato finora hanno perseguito una politica piuttosto moderata nei confronti di Mosca. Ma tutti loro non hanno mai messo in discussione la cooperazione con l'UE. Ora, invece, l'autore nota che i "populisti" italiani hanno spostato le attenzioni da Bruxelles a Mosca.

Inoltre, continua la pubblicazione, Lega e Cinque Stelle chiedono una riforma fondamentale dell'UE. Si tratta di cambiamenti nelle politiche economiche e finanziarie dell'UE e la revisione della politica di immigrazione. Vogliono limitare il potere della burocrazia europea ed espandere i poteri del Parlamento europeo, spiega Die Welt.

La reazione ufficiale della Commissione europea a queste richieste non è ancora arrivata, ma in ogni caso l'UE dovrà negoziare con le nuove autorità italiane e non sarà facile. Dopotutto, come leva della pressione, Roma sarà in grado di utilizzare sia la crisi migratoria che la sua vicinanza alla Russia, conclude la pubblicazione.