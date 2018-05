A Milano il Forum Italia-Russia

Di tutto ciò si discuterà in occasione del Forum Italia-Russia, in programma mercoledì 16 maggio all'interno del palazzo delle Stelline di Milano in corso Magenta 61, dalle 9 alle 16.

Organizzato dall'Eurodeputato Stefano Maullu in collaborazione con V&A e Strategia&Sviluppo Consultants, l'incontro è stato pensato anche per stimolare la creazione di interessanti opportunità di business tra aziende, tra imprenditori russi e italiani e rafforzare ancora di più i legami tra i due Paesi.

Il Forum affronterà tre tematiche principali: il ruolo della Russia sullo scenario internazionale, l'importanza di Mosca come partner strategico dell'Italia e la cooperazione industriale ed energetica tra i due Paesi.

La partecipazione all' evento è numero chiuso, ed è possibile richiedere un accredito scrivendo all'indirizzo: stefanomaullu@gmail.com

PROGRAMMA DEL FORUM

9.30-10.00

Apertura del forum Stefano MAULLU, Eurodeputato, membro della Delegazione di Cooperazione UE-Russia

Sergey RAZOV, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia

10.00-11.00

Sessione I L'attuale equilibrio internazionale della Russia

Yana TOOM, Eurodeputato, membro della Delegazione di Cooperazione UE-Russia

Sergey ZHELEZNYAK, Deputato membro della Duma (Via Skype)

V.V. MASLENNIKOV, vice direttore del Dipartimento della Cooperazione Europea del Ministero degli Affari Esteri russo

Andrejs MAMIKINS, Europarlamentare, membro della Commissione Affari Internazionali

Gianluca SAVOINI, Giornalista, Presidente dell'Associazione culturale Lombardia Russia.

MODERA: Giuseppe Scognamiglio, Direttore EastWest

11.00-12.00

Sessione II La Russia: partner strategico dell'Italia

Pasquale Q. TERRACCIANO, Ambasciatore d'Italia in Russia (via Skype)

Pier Paolo CELESTE, Direttore dell'Agenzia ICE a Mosca (VIA Skype)

Fabrizio ROLLO, Responsabile International Center, UniCredit Bank Russia

Armando AMBROSIO, studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Enrico GAIA, Vice Presidente, AECM — European Association of Guarantee Institutions

MODERA: Fabrizio ZUCCA, Strategia & Sviluppo Consultants

14.00-15.00

Sessione III Cooperazione energetica e possibilità per l'industria italiana

Valeria TERMINI, Commissioner of the Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and Environment (ARERA)

Nicola PEDDE, Direttore, Institute of Global Studies

Federico ERMOLI, Chief International Assets di SNAM

Sergey COLIN, Head of Market Intelligence and Portfolio Development, Gazprom Italia

Mariarosa BARONI, Presidente NGV Italy

Sergio ASCARI, Gas Advisor, Florence School of Regulation

Stefano SAGLIA, membro del Consiglio di Amministrazione Terna Spa

MODERA: Andrea VENTO, CEO V&A

15.30-16.00

Conclusioni

Stefano MAULLU, Eurodeputato, membro della Delegazione di Cooperazione UE-Russia.