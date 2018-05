A Bari l'apertura del Conosolato Onorario della Federazione Russa

L'incarico di nuovo — e primo — console della Federazione Russa a Bari sarà ricoperto da Michele Bollettieri, ex dirigente di Enel, nonchè console di San Marin, che accoglie con queste parole il suo prossimo mandato:

© Sputnik . Michele Bollettieri, console onorario della Federazione Russa a Bari

Si tratta di un avvenimento atteso e sollecitato da lungo tempo dalle istituzioni territoriali e dall'intera comunità pugliese nelle sue diverse espressioni ed articolazioni economiche, accademiche e religiose. E' noto, infatti, che, per la sua posizione geografica di open window verso levante e per ragioni storiche, la città di San Nicola rappresenta un luogo naturale permanente, quasi un baricentro, per lo sviluppo dei rapporti con la Federazione Russa,non soltanto di cooperazione economico-commerciale, ma anche di coesione culturale, sociale e religiosa.

Questo è il programma della giornata inaugurale:

ore 10: inaugurazione sede consolare in via Venezia 57, sulla muraglia a ridosso della basilica di San Nicola con doppia benedizione secondo il rito cattolico ed ortodosso e con esecuzione degli inni nazionali a cura della fanfara dell'Aeronautica Militare.

ore 11: presso il teatro Petruzzelli cerimonia di consegna al console Bollettieri dell'Arbor Pacis, riconoscimento conferito dalla "Assisi Pax International" per le attività svolte per la promozione della Pace e la collaborazione tra i popoli nella sua veste di Presidente dell'Associazione Musicale Pugliese ed in quella di rappresentante dell'Associazione "Conoscere Eurasia" in Puglia.

Ore 11:05 cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede consolare onoraria di Bari con la partecipazione dell'ambasciatore russo in Italia S.E. Razov, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del sindaco di Bari Antonio Decaro.

ore 12,10 semi-concerto dell' orchestra del teatro Petruzzelli diretta dal Maestro Alvise Casellati (in programma Musiche di Ciaikovskij e Giuseppe Verdi)

Come si sa, Martedi 15 maggio alle ore 11 presso il Teatro Petruzzelli avrà luogo la cerimonia ufficiale di… Опубликовано Michele Bollettieri 7 мая 2018 г.

La cerimonia è ad ingresso libero e tutti gli interessati, rappresentanti della cittadinanza e della società civile sono invitati a partecipare. Tra i presenti ci saranno anche studenti e docenti di varie città delle Puglie che studiano la lingua russa.