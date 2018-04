Antifascisti italiani accompagnano gruppo di migranti vicino i nazionalisti francesi

In segno di protesta contro la chiusura simbolica del confine italo-francese da parte dei nazionalisti transalpini, i militanti italiani di estrema sinistra hanno accompagnato domenica un gruppo di 50 clandestini nel territorio francese.

[SUITE] Les militants NoBorder italiens ont fait passer une colonne de migrants à Montgenèvre. Les voitures attendaient. La police surveille, rien de plus. Clairement, une opération "antifascisti" contre @DefendEuropeID & #StopMigrantAlpes. pic.twitter.com/9D2HpF3p6l — EdouardChanot (@edchanot) 22 апреля 2018 г.

​Domenica, il giorno dopo le proteste dei nazionalisti francesi, gli antifascisti italiani dell'organizzazione No Border ha accompagnato un gruppo di 50 immigrati verso il paesino francese di Monginevro. Il gruppo si è messo in marcia nei sentieri della famosa stazione sciistica. Il centro di accoglienza più vicino per i migranti a Briançon era già pieno prima dell'arrivo del nuovo gruppo.