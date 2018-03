L'Etna avanza verso il Mar Mediterraneo

Scienziati britannici e francesi hanno riassunto i risultati delle osservazioni del vulcano Etna, situato in Sicilia.

I ricercatori hanno scoperto che sta scivolando lentamente lungo il pendio. I dettagli dello studio sono pubblicati nella rivista Bulletin of Volcanology.

Raccogliendo le osservazioni statistiche degli ultimi 11 anni, gli scienziati hanno calcolato che, in media, il vulcano si sposta verso est-sudest ad una velocità di 14 millimetri all'anno. Un tale movimento può portare ad eventi catastrofici se il percorso del magma resterà bloccato. Tuttavia questo scenario può accadere tra centinaia di anni, o potrebbe non concretizzarsi mai in futuro.