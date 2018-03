Sia il Movimento 5 Stelle che la Lega sono fortemente contrari alle sanzioni contro la Russia, e, secondo la CNBC, potrebbero abrogarle se ottengono il potere.

"Vogliamo avere buoni rapporti con la Russia, vogliamo che la Russia sia un partner normale e naturale per l'Europa", ha detto Lorenzo Fontana, vicepresidente della Lega.

Egli ha spiegato che nel tempo la Lega si impegnerà a stabilizzare le relazioni con la Russia per il bene dell'Europa in generale e per l'economia italiana in particolare.

La Russia, intanto, non commenta l'esito delle elezioni in Italia a livello ufficiale, spiegando che si tratta di una questione interna dello stato italiano.

Nel marzo 2017 la Russia ha firmato un accordo di cooperazione con la Lega. L'ex vicepresidente americano Joe Biden e l'ex vice segretario alla Difesa Michael Carpenter hanno anche affermato che la Russia ha attivamente aiutato la Lega e il Movimento 5 Stelle a influenzare le elezioni in Europa e il referendum costituzionale che ha portato alle dimissioni del Primo Ministro Matteo Renzi. I rappresentanti di questi partiti hanno negato tali dichiarazioni, definendole "notizie false non confermate".

Il giorno dopo le elezioni Lorenzo Fontana ha nuovamente criticato le sanzioni contro la Russia, imposte da problemi geopolitici che non hanno niente a che vedere con l'Italia ma che hanno colpito l'economia italiana.