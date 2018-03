Elezioni: M5S partito più votato, tra le coalizioni guida il Centro Destra

Prosegue lo spoglio delle schede per le elezioni parlamentari in Italia. Alle ore sei, con circa metà delle sezioni scrutinate, guida il M5S, con oltre il 30%.

Movimento Cinque Stelle primo partito, crollo del PD, mentre nella coalizione di centro destra la Lega Nord di Matteo Salvini supera Forza Italia: sono questi i dati chiave che emergono dallo spoglio delle schede per le elezioni in Italia.

CAMERA

Alla Camera il Movimento 5 stelle supera il 30% (30,6%) ed è il primo partito.

Al Centro Destra vanno il 36% dei consensi con Lega Nord al 19%, Forza Italia al 13,3% e Fratelli d'Italia intorno al 4%.

Nel Centro Sinistra, il PD raccoglie il 20% dei voti ed in coalizione con Più Europa, Civica Popolare ed Italia Europa Insieme si attesta al 24%, mentre Liberi e Uguali di Piero Grosso, che correva da solo, si ferma al 3,5%.

Casa Pound, partito di estrema destra al centro di polemiche prima del voto, non raccoglie neanche l'1%.

SENATO

Situazione sostanzialmente invariata anche al Senato dove il M5S è al 31%, seguito dal PD con il 19,8%, Lega Nord al 18,4% e Forza Italia al 14,1%.

REAZIONI

Il Movimento 5 Stelle parla di "trionfo", mentre il PD ammette la sconfitta. Salvini ringrazia i suoi elettori. Con queste percentuali appare comnque chiaro che nessuna forza politica ha i numeri per formare un governo da sola.

In nottata è arrivato anche il dato ufficiale dell'affluenza, la cui rilevazione era stata ostacolata dalle code in molti seggi: 75,2% la media nazionale. Il primato positivo va ad Emilia Romagna (82,1%) e Veneto (81.7%), mentre si è votato di meno in Calabria, dove l'affluenza si è fermata al 63,08%.