Elezioni politiche: 46 milioni italiani al voto

Sono state aperte le urne oggi alle 7 di mattina in tutta Italia. Si vota per le elezioni politiche 2018.

Le urne sono aperte fino alle 23. Gli italiani eleggono 618 deputati e 309 senatori.

Ultime dichiarazioni dei leader:

In un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha parlato di Antonio Tajani e spiegato che "lo abbiamo scelto per la sua statura internazionale, che è fondamentale per guidare il nostro prossimo governo, che dovrà assumere iniziative molto importanti per far ripartire l'Italia, e che avrà bisogno di un rapporto serio e positivo con l'Europa. Credo che molti indecisi rifletteranno sul fatto che un premier come Tajani, autorevole, è nell'interesse del Paese".

Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio:

Matteo Renzi:

Anche il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, affida ai social il suo messaggio: