Turchia-Vaticano, Erdogan a Roma per incontrare Papa Francesco

Durante il viaggio, Erdogan terrà anche colloqui con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

Erdogan sarà il primo presidente turco a visitare la Città del Vaticano dopo 59 anni.

Gli incontri saranno dedicati a temi come le relazioni fra Turchia e Vaticano, gli sviluppi riguardanti Gerusalemme, che è considerato un sito sacro da tre religioni, così come vari problemi regionali, come la crisi umanitaria in Siria, e la lotta al terrorismo, alla xenofobia, e Islamofobia.