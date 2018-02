Far West a Macerata: 6 feriti, 4 gravi

Secondo una delle versioni spiegata dal giornale La Repubblica, da un'auto in movimento è stato aperto il fuoco contro alcuni passanti. Secondo il Corriere della Sera, uno degli uomini che ha sparato dall'auto in corsa è un giovane cittadino italiano del posto di estrema destra. Si ipotizza che si sia sparato attraverso varie vie della città marchigiana. Secondo i media, 6 persone sono rimaste ferite, 4 di loro sono in gravi condizioni.

"Il sindaco Romano Carancini esorta i cittadini a non uscire di casa, non lasciare i luoghi di lavoro e le scuole per la situazione di pericolo che si è creata nella città per un uomo armato che vaga a Macerata. Per motivi di sicurezza tutti gli studenti resteranno nelle scuole e il trasporto pubblico verrà sospeso", si afferma in un comunicato delle autorità cittadine.

Al momento la polizia ha bloccato l'aggressore ed il sindaco ha tolto il coprifuoco.

Il presunto responsabile delle sparatoria di #Macerata è stato bloccato in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti. pic.twitter.com/nWtdofPzcN — Francesco Di Giuseppe (@FraDiGiuseppe) 3 февраля 2018 г.

