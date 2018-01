Putin: "Non ci viene neanche in mente di intrometterci nelle elezioni italiane"

Rispondendo alla domanda di un giornalista riguardo le recenti notizie che vorrebbero un intromissione russa nella campagna elettorale italiana, il presidente russo Putin ha rimandato al mittente le accuse, definendole una provocazione:

"Con l'Italia abbiamo ottime relazioni politiche, attive a vario livello. Io stesso ho avuto e ho buoni rapporti con Berlusconi ed anche con Prodi che è stato avversario di Berlusconi. In Italia c'è un consenso generale, da parte del popolo e delle forze politiche, riguardo all'importanza di buone relazioni con la Russia. A noi non viene neanche in testa l'idea di intrometterci nelle elezioni di un altro paese, a maggior ragione dell'Italia. Per noi non è imporante. Sappiamo che qualunque forza politica vada al potere, sarà interessata a proseguire le buone relazioni con la Russia. E' una provocazione mirata, che mina il consenso generale nei confronti dell'importanza delle relazioni bilaterali italo-russe. Viene fatta dall'esterno e non dall'interno dell'Italia. — ha detto Putin che ha anche aggiunto come la Russia abbia proposto ai servizi segreti italiani di collaborare nel campo della cybersicurezza.

Il presidente russo Putin ha incontrato i rappresentanti dei principali mass-media russi alla vigilia della festa professionale dei lavoratori della stampa.