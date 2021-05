Terapie domiciliari Covid 19, medici in protesta a Roma: “La politica non può decidere le cure"

Il 26 aprile il Ministero della Salute con una nuova circolare ha confermato il ruolo marginale delle cure domiciliari nei confronti dei pazienti affetti da Covid-19. I tanti medici domiciliari che dall’inizio dell’epidemia hanno curato e guarito a casa molti pazienti, l’8 maggio, a Roma, sono scesi in piazza per far sentire la loro voce.