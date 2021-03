Gondolieri di Venezia in crisi, social all'attacco. Galli: odio infondato, non lavoriamo da un anno

È piena di rabbia e di amarezza la voce di Maurizio Galli, responsabile dei gondolieri della stazione gondole Santa Maria del Giglio a Venezia. Un’amarezza per “un’invidia e un odio insensati e infondati” contro una categoria che sta soffrendo come tutto il comparto turistico un anno magro, anzi magrissimo.

Una categoria, però, che si è messa al servizio della città ed è pronta a ripartire con la Laguna e a rilanciare la città. Lo ha raccontato Galli a Sputnik Italia, dopo le reazioni e gli attacchi scatenati sui social dalle parole di sconforto per la crisi che ha colpito tutti i 433 gondolieri e i 180 sostituti (gondolieri) di Venezia.

- Avete parlato di “condizioni pessime di lavoro” e siete stati attaccati per questo grido d’allarme.

- Non è stato nemmeno un grido di allarme ma un’esternazione dopo un anno difficile in cui i guadagni sono stati quasi pari a zero. Un’esternazione mia ma che coinvolgeva tutto il settore turistico nel veneziano, un settore che è collegato come un’arteria e che la crisi ha messo in ginocchio. Ma è bastato un titolo come quello sulla crisi per far scatenare un risentimento al limite dell’odio verso una categoria che non si è fino ad ora messa in prima fila a rivendicare nulla, una categoria che in silenzio ha partecipato anche alle manifestazioni degli altri settori in difficoltà.

© Foto : Maurizio Galli Maurizio Galli, coordinatore dei gondolieri della stazione gondole Santa Maria del Giglio a Venezia

- Perché allora questi attacchi?

- A Venezia siamo tutti nella stessa barca. La verità è che siamo una categoria fragile, che svolge il proprio servizio all’aria aperta per 15 ore consecutive: se mi faccio male per me la stagione è finita.

Siamo in contatto perenne con le persone di qualsiasi etnia, età, provenienza e quindi siamo esposti. E nello stesso tempo viviamo direttamente sia le bellezze sia tutti i mali delle città.

Non siamo soltanto gondolieri, se un turista cade in acqua siamo noi a soccorrerlo, se assistiamo a un reato siamo noi ad avvertire le Autorità competenti, se nei piccoli canali notiamo un danno o una crepa o qualcosa che può essere anche pericoloso o pericolante siamo sempre noi a segnalarlo al pronto intervento. Esistono i gondolieri sommozzatori, che si occupano anche di recuperare i rifiuti nei canali.

- Quindi non soltanto turismo, ma anche servizio?

Dall’inizio della pandemia ci siamo messi ancora di più al servizio della città: abbiamo organizzato centinai di giri gratuiti per i lavoratori del servizio sanitario, abbiamo e continuiamo a fare iniziative per beneficenza. Monitoriamo e sorvegliamo la nostra laguna.

© AFP 2021 / Marco Sabadin Siccità a Venezia

- La crisi ha colpito anche voi, ma quale sarà il futuro?

- Quando il turismo riprenderà, purtroppo non ci sarà un vero boom. E adesso la mia preoccupazione oltre che per noi Gondolieri è per i quasi 200 sostituti che prendono il posto dei Gondolieri titolari per malattia o ferie. Ovviamente se noi ripartiremo in estate i sostituti avranno almeno altri cinque mesi di scarto e di fermo.

I punti di vista e le opinioni espressi nell'articolo non necessariamente coincidono con quelli di Sputnik.